Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine Ziyaret
Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Atıcı, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekim'i Savaş Öztürk'ü ziyaret etti.
Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Atıcı, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekim'i Savaş Öztürk'ü ziyaret etti.
Başhekimlik makamında gerçekleşen ziyarette Atıcı, Öztürk'e yeni görevinde başarı dileyerek, kursiyerler tarafından el emeği göz nuru ile hazırlanan tablo hediye etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, hastanedeki çalışmalarla ilgili Atıcı'ya bilgi verdi.
Kaynak: AA