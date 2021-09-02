Elazığ'daki örtü yangını kontrol altında
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Elazığ'daki örtü yangını kontrol altında

Elazığ'daki örtü yangını kontrol altında
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesi Bükardı beldesinde dün çıkan örtü yangını, kontrol altına alındı.

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesi Bükardı beldesinde dün çıkan örtü yangını, kontrol altına alındı.

Arıcak ilçesine bağlı Bükardı beldesinde dün sabah saatlerinde örtü yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle de kısa sürede büyüdü. Ekipler, dağlık olması nedeniyle alevlere müdahale etmekte zorlandı. Bugün öğle saatlerine kadar devam eden yangın, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belediye personeli ve köylülerin ortak çabasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


Elazığ'daki örtü yangını kontrol altında
Elazığ'daki örtü yangını kontrol altında
Elazığ'daki örtü yangını kontrol altında
Elazığ'daki örtü yangını kontrol altında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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