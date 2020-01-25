Elazığ'daki deprem - Yakup Kılıç Spor Salonu'nda bekleyen depremzedeler
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Elazığ'daki deprem - Yakup Kılıç Spor Salonu'nda bekleyen depremzedeler

Sokak'ta ateş yakıp ısınan vatandaşlardan görüntüler Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu'da uyuyan vatandaşlardan görüntüler Vatandaşlara çorba ikramı Vatandaşlar ile röportaj ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

25.01.2020 05:59 | Son Güncelleme: 25.01.2020 06:01
Elazığ'daki deprem - Yakup Kılıç Spor Salonu'nda bekleyen depremzedeler

Sokak'ta ateş yakıp ısınan vatandaşlardan görüntüler

Salonu'da uyuyan vatandaşlardan görüntüler

Vatandaşlara çorba ikramı

Vatandaşlar ile röportaj ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki meydana geldi. Depremzedeler Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu'na sığındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Elazığ'daki deprem - Yakup Kılıç Spor Salonu'nda bekleyen depremzedeler
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