Elazığ'daki deprem - Yakup Kılıç Spor Salonu'nda bekleyen depremzedeler
Sokak'ta ateş yakıp ısınan vatandaşlardan görüntüler Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu'da uyuyan vatandaşlardan görüntüler Vatandaşlara çorba ikramı Vatandaşlar ile röportaj ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
25.01.2020 05:59 | Son Güncelleme: 25.01.2020 06:01
Sokak'ta ateş yakıp ısınan vatandaşlardan görüntüler
Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu'da uyuyan vatandaşlardan görüntüler
Vatandaşlara çorba ikramı
Vatandaşlar ile röportaj ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremzedeler Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu'na sığındı.
Kaynak: AA