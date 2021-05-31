Vinç yüklü kamyon tümseğe çarptı: 1 yaralı
Elazığ'ın Keban ilçesinde vinç yüklü kamyonun yoldan çıkarak tümseğe çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde vinç yüklü kamyonun yoldan çıkarak tümseğe çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Heybet Tozkoparan (32) idaresindeki 52 K 0803 plakalı vinç yüklü kamyon, Keban-Ağın kara yolunun 2. kilometresindeki Küpçüler mevkisinde yoldan çıkarak tümseğe çarptı.
Kazada birkaç metre yüksekliğindeki tümseğin üzerine çıkarak duran kamyonda bulunan Ahmet Ay (28) hafif yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekibince ilçedeki sağlık merkezine kaldırıldı.
Kazanın kamyonun freninin boşalması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan