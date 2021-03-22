Elazığ'da, uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
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Elazığ'da, uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

22.03.2021 12:00 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:05
Elazığ'da, uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

ELAZIĞ'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ELAZIĞ'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Ekipler tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 


Elazığ'da, uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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