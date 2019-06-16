Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Öğütlü idaresindeki 50 FR 422 plakalı otomobil, Doğu Garajı kavşağında Yaşar Çelik yönetimindeki 23 PS 983 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Çelik ile yanında bulanan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA