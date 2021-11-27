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Elazığ'da silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da silahlı kavgaya karışan ile birlikte kavga edene yardım eden toplam 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da silahlı kavgaya karışan ile birlikte kavga edene yardım eden toplam 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün merkez Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen M.A. isimli şüpheli H.Ö. isimli husumetlisini çay ocağında görünce yanında getirdiği silahla ateş etmeye başladı. Karşı tarafın da karşılık verdiği olayda 2 kişi yaralanırken, seken mermilerden birinin isabet ettiği kedi telef oldu. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheli M.A. ise olay yerinden kaçmıştı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.A. ve yardımda bulunan S.Ö. isimli şüphelileri tespit etti. Düzenlenen operasyonda şüpheliler olay anında kullanılan silahla yakalanarak gözaltına alındı. Çıkan silahlı çatışmada olay yerinde telef olan kedi için de şüpheliler halkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefetten gerekli adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli yakalandı

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