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Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü

Elazığ'ın Palu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Elazığ'ın Palu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan Yeni Mahalle Mezbahana mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle biri kişi belinden çıkardığı silahla Birkan Ayık'ı göğsünden vurdu. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Birkan Ayık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ayık'ın cansız bedeni Palu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli şahıs olay yerinde kaçarken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(İbrahim Meydanoğlu/İHA)

Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü

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