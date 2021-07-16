Elazığ'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Elazığ'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Elazığ'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki 35 AAC 578 plakalı otomobil, H.Ç. yönetimindeki 23 AFC 156 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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