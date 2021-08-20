Elazığ'da ormanda 110 kök kenevir ele geçirildi
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Elazığ'da ormanda 110 kök kenevir ele geçirildi

Elazığ'da ormanda 110 kök kenevir ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, orman alanında 110 kök kenevir ele geçirildi.

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, orman alanında 110 kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ekimine yönelik operasyonları devam ediyor. Ekipler, aldıkları istihbarat doğrultusunda, Sivrice ilçesinde bulunan orman alanında arama yaptı. 110 kök kenevir bitkisi ele geçirilen aramada, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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