Elazığ'da kayıp 190 hayvan, dronla 9 saatte bulundu
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Elazığ'da kayıp 190 hayvan, dronla 9 saatte bulundu

Elazığ'da kayıp 190 hayvan, dronla 9 saatte bulundu
Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, kaybolan 190 küçükbaş, jandarma ekiplerinin 9 saatlik çalışması sonucu dron kullanılarak, 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

ELAZIĞ'da, kaybolan 190 küçükbaş, jandarma ekiplerinin 9 saatlik çalışması sonucu dron kullanılarak, 5 kilometre uzaklıkta bulundu. 

Merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde hayvancılıkla uğraşan M.E.K., gece 190 küçükbaşının kaybolduğunu fark etti. Belde sakinleriyle başlattığı arama çalışmalarından sonuç alamayan M.E.K., jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, dronla yaptıkları aramalar sonucu 190 küçükbaşı beldeye 5 kilometre uzaklıktaki kayalık alanda buldu.

9 saat süren aramaların ardından 190 küçükbaş, M.E.K.'ye teslim edildi.

Hayvanları bulunduğu için mutlu olduğunu belirten M.E.K., "Allah jandarmamızdan razı olsun. Geçim kaynağım olan hayvanlarımı bulup, bana teslim ettiler" dedi. 


Elazığ'da kayıp 190 hayvan, dronla 9 saatte bulundu
Elazığ'da kayıp 190 hayvan, dronla 9 saatte bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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