Elazığ'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
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Elazığ'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

18.01.2021 21:40 | Son Güncelleme: 18.01.2021 21:44
Elazığ'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

ELAZIĞ'da kent merkezi, kar yağışı ile beyaza büründü.

ELAZIĞ'da kent merkezi, kar yağışı ile beyaza büründü. Ekipler, tarfikte aksama yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. 

Kent merkezinde dün gece başlayan kar yağışı, bugün akşam saatlerinde tipi şeklinde etkisini artırdı. Vatandaşlar, parklar ve caddeler karın keyfini çıkarırken, trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler, hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. İl Özel İdaresi, Belediye ve Karayolları ekiplerinin yolları açık tutmak için tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor. 


Elazığ'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Elazığ'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Elazığ'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Elazığ'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Elazığ'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Elazığ'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Elazığ'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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