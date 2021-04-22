ELAZIĞ'DA KAÇAK DİŞ KLİNİĞİNE OPERASYON
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ELAZIĞ'DA KAÇAK DİŞ KLİNİĞİNE OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonla, müstakil bir evi kaçak diş kliniğine çeviren sahte diş hekimi yakalandı.

ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonla, müstakil bir evi kaçak diş kliniğine çeviren sahte diş hekimi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla Yazıkonak beldesinde tek katlı bir evin İ.D. tarafından kliniğe çevrildiği bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçak olarak kurulan klinikte İ.D.'nin diş hekimi olmadığını belirledi. Adreste yapılan aramada, bir diş kliniğinde kullanılan tüm ekipmanların bulunduğu belirlendi. Reçete, randevu ve kayıt defterleri gibi delillere ekiplerce el konuldu.

Gözaltına alınan İ.D.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

ELAZIĞ'DA KAÇAK DİŞ KLİNİĞİNE OPERASYON
ELAZIĞ'DA KAÇAK DİŞ KLİNİĞİNE OPERASYON
ELAZIĞ'DA KAÇAK DİŞ KLİNİĞİNE OPERASYON
ELAZIĞ'DA KAÇAK DİŞ KLİNİĞİNE OPERASYON
ELAZIĞ'DA KAÇAK DİŞ KLİNİĞİNE OPERASYON
ELAZIĞ'DA KAÇAK DİŞ KLİNİĞİNE OPERASYON
ELAZIĞ'DA KAÇAK DİŞ KLİNİĞİNE OPERASYON
ELAZIĞ'DA KAÇAK DİŞ KLİNİĞİNE OPERASYON

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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