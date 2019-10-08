Elazığ'da 'Irak Pazar Fırsatları' semineri

08.10.2019 16:33

Elazığ'da iş adamlarına yönelik 'Irak Pazar Fırsatları' semineri düzenlendi.



Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) ile Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından Irak Pazar Fırsatları semineri düzenlendi. Elazığ TSO konferans salonunda düzenlenen seminerde Erbil Ticaret Ataşesi Zihni Tuğrul ve Erbil Gümrük Ataşesi Ersay Çete tarafından Irak'ın idari ve ekonomik yapısı, ithalatı, gümrük ile koruma tedbirleri hakkında bilgiler verildi.



Seminerin amacıyla ilgili konuşan FKA İl Koordinatörü Mustafa Selim Özatay, "İlimizdeki sanayicilerin ve ticaretçilerin daha etkin pazar kapasitelerine sahip olmaları için ihracat yapmaları gerektiği açıktır. Bu noktada Irak pazarı bizim için önemli bir noktadır. Özellikle de karayolu ile ihracat yapacağımız bir yerdir. Irak ülkesinin önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi.



Büyüme ve kalkınma hedefinin ihracata dayalı olduğunu belirten Ticaret Ataşesi Zihni Tuğrul, yıllar itibarı ile hem ihracatçı sayısının arttığını hem de ihracat hedeflerinin büyüdüğünü ifade etti.



Seminere, Erbil Ticaret Ataşesi Zihni Tuğrul, Erbil Gümrük Ataşesi Ersay Çete, Sanayi İl Müdürü Mustafa Yavuztürk, Ticaret İl Müdürü Bilal Öztürk, Gümrük Müdürü Gülden Çevik, FKA İl Koordinatörü Mustafa Özatay, Elazığ TSO Meclis Üyeleri M.Hayri Yıldırım ve Fatih Somay, birim müdürleri ve iş adamları katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA