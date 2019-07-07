Elazığ'da ilk hacı kafilesi yola çıktı

Elazığ Havalimanı'ndan Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde kutsal topraklara gidecek olan 184 kişilik ilk hacı kafilesi yola çıktı.

Elazığ'dan bu yıl çekilen kuralarla kutsal topraklara gitmeye hak kazananlardan 184 hacı adayı aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Yıllardır hacca gitmek isteyip kura bekleyenlerin de olduğu kafile, dualarla uğurlandı. Hacı adaylarının ilk kafilesini uğurlamada duygu dolu anlar yaşandı.

Nasip olursa hacca gideceğini ifade eden Ahmet Erdem, "Mevlam gitmek isteyenlere de nasip etsin. 12 senedir bekliyoruz. Mevlam bu sene nasip etti. O mübarek insanlar neler çekmiş neler yaşamış biz de burada saray gibi yerlerde yaşıyoruz. Hiçbir şey beğenmiyoruz. Allah gitmek isteyenlere de nasip etsin" dedi.

2014'te umre yaptığını dile getiren Hanifi Eroğlu, "Haccımız çıktı şimdi de gidiyoruz. Benim 11'inci kuram oldu. Hanım ve yeğenimle gidiyoruz. Allah herkese nasip etsin. Bize nasip etti fakat önce vatana, millete, bayrağımıza ve ezanımızı susturmasın, bayrağımız inmesin" diye konuştu.

Elazığ'dan bu yıl toplam 908 hacı adayının kutsal topraklara gideceği bildirildi.

Öte yandan, ikinci kafilenin 13, üçüncü kafilenin ise 14 Temmuz'da yola çıkacağı, Bingöl kafilesinin de Elazığ'dan 17 Temmuz'da hareket edeceği aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA