Horoz dövüştürenlere para cezası
Elazığ'da horoz dövüştüren 17 kişiye 31 bin 600 lira ceza kesildi.
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da horoz dövüştüren 17 kişiye 31 bin 600 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, kaçmaya ya da horozunu saklamaya çalışan 17 şüpheli suçüstü yakalandı.
Şüpheliler hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 31 bin 600 lira ceza uygulandı.
Mekanda bulunan horozlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğünce koruma altına alındı.
Ayrıca, üzerinde 300 gram kubar esrar ve kova düzeneği bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.