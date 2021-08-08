Elazığ'da havuzda mahsur kalan sansar kurtarıldı
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Elazığ'da havuzda mahsur kalan sansar kurtarıldı

Elazığ'da havuzda mahsur kalan sansar kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, havuzda mahsur kalan sansar, bir vatandaşın uzattığı plastik boru yardımıyla kurtarıldı.

ELAZIĞ'da, havuzda mahsur kalan sansar, bir vatandaşın uzattığı plastik boru yardımıyla kurtarıldı.

Elazığ'ın Ağın ilçesi Badem Adası mevkinde  bulunan sulama havuzundan sesler geldiğini fark eden Necati Yıldız, havuzda bir sansarın mahsur kaldığını gördü.Yıldız, havuz kenarında bulunan plastik boruyu havuza uzattı. Borunun içine giren sansar çekilip, bahçeye bırakıldı. Kısa bir süre boru içinde bekleyen sansar, daha sonra doğal yaşam alanına giderek gözden kayboldu.


Elazığ'da havuzda mahsur kalan sansar kurtarıldı
Elazığ'da havuzda mahsur kalan sansar kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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