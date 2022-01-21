Elazığ'da hasta vatandaşın yardımına paletli ambulans yetişti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da hasta vatandaşın yardımına paletli ambulans yetişti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da hasta vatandaşın yardımına paletli ambulans yetiştiELAZIĞ Elazığ'ın Arıcak ilçesinde hastalanan vatandaşa, 11 saatlik çalışmanın ardından paletli ambulansla ulaşıldı.

ARICAK, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da hasta vatandaşın yardımına paletli ambulans yetişti

ELAZIĞ Elazığ'ın Arıcak ilçesinde hastalanan vatandaşa, 11 saatlik çalışmanın ardından paletli ambulansla ulaşıldı.

Elazığ'da kar yağışının ardından kent genelinde yol açma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ'ın Arıcak ilçesi de yoğun kar yağışından dolayı kapandı. Burada rahatsızlanan Yusuf Tunç'un ihbarını alan sağlık ekipleri, İl Özel İdaresinin de desteği ile yola koyuldu. Yolların açılması için yoğun mesai harcayan kar küreme ekipleri 11 saatlik çalışmanın ardından yolu açabildi. Yolların açılması ile paletli ambulans bölgeye giderek hastaya ulaştı. Hasta vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından paletli ambulans ile Arıcak İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da hasta vatandaşın yardımına paletli ambulans yetişti

Elazığ'da hasta vatandaşın yardımına paletli ambulans yetişti

Elazığ'da hasta vatandaşın yardımına paletli ambulans yetişti

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Son Dakika Haberleri

Ambulans, Arıcak, Elazığ, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title