Elazığ'da ekiplerin tipi altında elektrik arızasına müdahalesi - Haberler
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Elazığ'da ekiplerin tipi altında elektrik arızasına müdahalesi

AA, Fevzi Dağ - Güncel
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Elazığ'da ekiplerin tipi altında elektrik arızasına müdahalesi

Sivrice'de elektrik dağıtım şirketi görevlileri, kar ve tipi nedeniyle zor şartlarda arızaları gideriyor.

Sivrice'de elektrik dağıtım şirketi görevlileri, kar ve tipi nedeniyle zor şartlarda arızaları gideriyor.

İlçeye bağlı Gözeli, Ilıncı, Aşağı Çanakçı ve Sürek köyünde kar, tipi ve kuvvetli rüzgar nedeniyle elektrik iletim hatlarında arıza meydana geldi.

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri köy sakinlerinin uzun süre elektriksiz kalmaması için çalışma başlattı.

Ekipler, araçların giremediği ve kar kalınlığının 1-1,5 metreye ulaştığı kimi bölgelerde karda yürüyerek arızanın olduğu yere ulaştı.

Kar ve tipi altında arızalara müdahale eden ekipler, elektrik kesintisini giderdi.

Elazığ'da ekiplerin tipi altında elektrik arızasına müdahalesi

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Fevzi Dağ - Güncel

kar, Güncel, Haber

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