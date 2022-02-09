Elazığ'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA, İsmail Şen - Güncel
 - Güncelleme:
Elazığ'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

BİNGÖL (AA) - Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Elazığ- Bingöl kara yolunun Koçkale Köyü mevkisinde, Hacı Ramazan Şimşek idaresindeki 23 BE 029 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Bayram Yazar olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Şimşek ile 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Elazığ'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA / İsmail Şen - Güncel

Otomobil, Elazığ, Bingöl, Ölü, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title