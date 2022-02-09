Elazığ'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
AA, İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
BİNGÖL (AA) - Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Elazığ- Bingöl kara yolunun Koçkale Köyü mevkisinde, Hacı Ramazan Şimşek idaresindeki 23 BE 029 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Bayram Yazar olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Şimşek ile 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.