Elazığ'da 7 iş yeri ve bir aracın camını kırıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Haberler
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Elazığ'da 7 iş yeri ve bir aracın camını kırıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da farklı tarihlerde 7 iş yerinin ve bir aracın camını kırarak hırsızlık yapan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da farklı tarihlerde 7 iş yerinin ve bir aracın camını kırarak hırsızlık yapan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da bir şahıs dün merkeze bağlı Çarşı Mahallesi'nde pansiyon, döner salonu, kuyumculuk ve terzi olarak faaliyet gösteren 4 ayrı işyerinin camını kırıp bir marketin de kasasından 2 bin lira para çaldı. Ardından şahıs, Elazığ Belediyesi Eski Bilgi İşlem Müdürü Ali Dursun Er'in otomobilinin camını kırdı. Olayların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüphelinin M.K. (22) olduğu tespit edildi. Geçen ayda 3 iş yerinin camını kırdığı belirlenen şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli, 'Mala Zarar Verme ve İşyerinden Hırsızlık' suçlarından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da 7 iş yeri ve bir aracın camını kırıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Elazığ'da 7 iş yeri ve bir aracın camını kırıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Elazığ'da 7 iş yeri ve bir aracın camını kırıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Elazığ'da 7 iş yeri ve bir aracın camını kırıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Elazığ'da 7 iş yeri ve bir aracın camını kırıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Elazığ'da 7 iş yeri ve bir aracın camını kırıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Elazığ'da 7 iş yeri ve bir aracın camını kırıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

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