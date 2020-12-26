Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem

26.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:29
Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sivrice ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 14.09'da meydana geldi. Yerin 11.57 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra kent merkezinden de hissedildi. ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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