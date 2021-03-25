Elazığ'da 11 köy yolu, kardan kapandı
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Elazığ'da 11 köy yolu, kardan kapandı

25.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:14
Elazığ'da 11 köy yolu, kardan kapandı

ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Baskil ve Sivrice ilçelerine bağlı 11 köy yolu, ulaşıma kapandı.

ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Baskil ve Sivrice ilçelerine bağlı 11 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Baskil ve Sivrice ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle 2 ilçeye bağlı 11 köy yolu, ulaşıma kapandı. Yolların yeniden açılması için ekipler, çalışma başlattı.


Elazığ'da 11 köy yolu, kardan kapandı
Elazığ'da 11 köy yolu, kardan kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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