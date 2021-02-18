Elazığ'da 101 köy yolu kardan kapandı

ELAZIĞ'da, dün geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 101 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Kentte dün geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle, merkezde 5, Alacakaya ilçesinde 10, Arıcak ilçesinde 10, Baskil ilçesinde 10, Maden ilçesinde 10, Karakoçan ilçesinde 20, Keban ilçesinde 4, Sivrice ilçesinde 10, Kovancılar ilçesinde 12 ve Palu ilçesinde de 10 olmak üzere 101 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin, kapanan yolların açılması için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ