Ela şarkısı ile rekor kıran Reynmen şarkıdan ne kadar kazandığını açıkladı

İkinci şarkısı Ela ile YouTube'da rekor kıran sosyal medya fenomeni Reynmen, şimdi de Spotify'de rekor kırdı. Reynmen, Spotify'ın şarkıyı yayınlandığı gün ilk sıraya yerleşti ve tüm zamanların Türkiye günlük dinlenme rekorunu kırdı.

TAKİPÇİLERİNİN MERAKINI GİDER

Tıklanma oranlarının sayısıyla sanat dünyasında polimeklere sebep olan Reynmen, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

NE KADAR KAZANDIĞINI AÇIKLADI

Kısa sürede başarısını ikiye katlayan Reynmen, bir takipçisinden gelen "Ela'dan kaç para kazandın" sorusuna izlenme ekranının görüntüsünü çekerek cevap verdi. Sevilen fenomen, Ela şarkısından şu ana kadar yaklaşık 20 bin dolar kazandı.

VAKIFLARA BAĞIŞLAYACAK

Daha önce şarkılarının gelirlerini vakıflara bağışlayacağını söyleyen Reynmen, "Şuan güncel bu para. Berkcan'ın darülaceze yayınında da söylediğim gibi vakıflara ve hayır kurumlarına bağışlanacak" açıklamasında bulundu.