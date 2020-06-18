El yapımı doğal nemlendirici krem tarifi Kozmetik ürünlere şüpheyle yaklaşıyor ve onları cildinize uygulamaktan kaçınıyorsanız doğal malzemelerle yapılan özel kremi tarifini tercih edebilirsiniz.

El, yüz ve cildinizin geneline uygulayabileceğiniz özel krem ile kozmetik ürünlerinin cildiniz için oluşturduğu riskten kurtulacak, teninize doğal dokunuşlar yapacaksınız.

DOĞAL KREM İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 çorba kaşığı shea yağı

2-3 damla esansiyel yağ (portakal çiçeği, gül, kayısı, lavanta, tatlı badem)

1 ampül E vitamini

2-3 çorba kaşığı hindistancevizi yağı

HAZIRLANIŞI

Shea yağı ve Hindistan cevizi yağını yumuşayana kadar benmari usulü eritin. Yumuşayan iki yağı bir kase içinde karıştırın. Karışıma esansiyel yağdan birkaç damla ekleyip E vitamini kapsülünü de kırarak ilave edin.

Elde ettiğiniz karışımı koyu renk bir kavanozda veya normal bir kavanozda güneş görmeyen bir noktada muhafaza edebilirsiniz. Kavanozda bekleyen karışım zamanla krem haline gelecek ve kullanıma hazır hale gelecektir.

Krem kıvamına gelen ürünü nemlendirici krem olarak cildinize uygulayabilirsiniz.

Her üründe odluğu gibi bu ürünü kullanmadan önce de doktor tavsiyesi almalı, cildinizin hassasiyet ve alerji ihtimalini göz önde bulundurmalısınız.