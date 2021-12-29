Birçok dizi furyasının yaşandığı TV sektöründe başarılı senaryo ve oyuncular bazen yeterli olamıyor. Birçok yapım istenen başarı oranını yakalayamadığı için ekranlara veda ediyor. Bu vedaların listesinde de en son olarak El Kızı dizisi geliyor. Senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, cumartesi günü yayınlanan El Kızı dizisi rakipleri karşısında alt sıralarda yer aldı. Bu durum karşısında diziyi takip edenler El Kızı final mi yapıyor? El Kızı dizisi en son bölüm ne zaman? sorularını araştırmaya başladı.

EL KIZI FİNAL Mİ YAPIYOR?

NTC Medya'nın Muğla'da çektiği Elkızı da reyting canavarının kurbanı oldu. Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk ve Perihan Savaş'ın başrollerini paylaştığı dizi için final kararı alındı. Dizinin reyting düşüklüğü nedeniyle final yaptığı ifade ediliyor.

EL KIZI DİZİSİ EN SON BÖLÜM NE ZAMAN?

Çekimleri Muğla'nın Ula ilçesinde süren El Kızı dizisi en bölüm ne zaman merak konusu oldu. Hayranları tarafından üzüntüyle karşılanan dizinin finali, cumartesi akşamı 13. bölümü ile ekranlara veda etmesi bekleniyor.

EL KIZI DİZİ OYUNCULARI

Dizinin final yapacak olması diziyi izleyen, izlemeyen herkes El Kızı oyuncuları kimler? diye araştırma yapmaya başladı. Hayranları tarafından üzüntüyle karşılanan final haberi ile birlikte dizide hangi oyuncular yer alıyor merak konusu oldu.

Fikret Kuşkan (Resul Bozdağlı)

Perihan Savaş (Cavidan Bozdağlı)

Sevda Erginci (Ezo Bozdağlı)

Nur Yazar (Ayfer Bozdağlı)

İsmail Ege Şaşmaz (Harun Karasu)

Münir Can Cindoruk (Ali Demir)

Sedef Avcı (Zeliha Bozdağlı)

Gökçe Akyıldız (Songül Turan)

Çağla Şimşek (Seher Çetin)

Toprak Sağlam (Nermin Şanlı)

Macit Koper (Ekrem Demir)

Sinan Arslan (Bekir Yılmaz)

EL KIZI DİZİ KONUSU

Reyting kurbanı olan dizinin konusu merak edilir oldu. Küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli genç bir kızın acı dolu hikayesi ekranlara aktarılıyor.

"Gemi su almaya başladığı gün, ilk "El kızı"nı attılar aşağı.."

Biz çok mutlu bir aileydik. Annem babamın gözünün bebeğiydi. Gelini değil kızıydı babaannemin. Bir tanesiydi bütün sülalenin. Sonra bir gün babam başka bir kadını sevdi. Doğurduğu çocuğa kadar onların, annemse elin kızı oldu birden. Gemi su almaya başladığı gün ilk anemi attılar gemiden.

Annesinin kaderini yaşarmış kızlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Kaderimi annemden, kanımı babamdan almışım ben. Annem gibi kendime kıymam.

Ne diyordu sahi türküde? "Duvarda elek mi olur? Elkızı melek mi olur?"

Eee madem "Elkızı"yız, türkülere konu olmuş namımız, hakkını vermek lazım.

Ben şimdi o beni attıkları gemiyi cayır cayır yakmaz mıyım?

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