El frenini çekmeyi unuttuğu kamyon menfezde devrildi
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El frenini çekmeyi unuttuğu kamyon menfezde devrildi

El frenini çekmeyi unuttuğu kamyon menfezde devrildi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Salman - Haberler | Güncel

KASTAMONU'da namaz kılmak için gittiği caminin yanına kamyonunu park eden sürücü F.K., el frenini çekmeyi unutunca kamyon, menfezde devrildi.

KASTAMONU'da namaz kılmak için gittiği caminin yanına kamyonunu park eden sürücü F.K., el frenini çekmeyi unutunca kamyon, menfezde devrildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Tosya'ya bağlı Çaykapı Köyü'nde yaşandı. Nakliyecilik yapan F.K., öğle namazı kılmak için geldiği caminin yanındaki alana kamyounu park etti. Ezan okunduğunu duyan F.K., namaza yetişmek için aceleyle kamyondan indi. FK.'nın el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon kendi kendine hareket ederek yoldaki menfezde devrildi. Camiiden çıkan cemaatin durumu fark etmesi üzerine çekici çağrılarak kamyon, bulunduğu yerden çıkarıldı.


El frenini çekmeyi unuttuğu kamyon menfezde devrildi
El frenini çekmeyi unuttuğu kamyon menfezde devrildi
El frenini çekmeyi unuttuğu kamyon menfezde devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Salman

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