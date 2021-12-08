El freni çekilmeyen otomobil baraja uçtu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

El freni çekilmeyen otomobil baraja uçtu

El freni çekilmeyen otomobil baraja uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da barajda balık tutmaya giden vatandaşın balık keyfi, el freni çekilmesi unutulan otomobilin Keban Baraj Gölüne düşmesiyle yarım kaldı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da barajda balık tutmaya giden vatandaşın balık keyfi, el freni çekilmesi unutulan otomobilin Keban Baraj Gölüne düşmesiyle yarım kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Kale ilçesinde meydana gelen olayda, Keban Barajı'na balık tutmaya giden Remzi Gümüşay 02 EN 841 plakalı aracını park ettikten sonra balık tutmak için baraj kenarına gitti. Burada oltalarını hazırlayan şahıs döndüğünde aracının yerinde olmadığı fark etti. El freni çekilmeyi unutulan aracın baraj gölüne düştüğünü fark eden Gümüşay durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Kurtarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonrasında kıyaya 20 metre mesafede 7 metre derinlikte bulunan araç dalgıçlar tarafından sudan çıkarılarak sahibine teslim edildi. - MALATYA

El freni çekilmeyen otomobil baraja uçtu

El freni çekilmeyen otomobil baraja uçtu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title