El Chapo'nun oğlu düzenlediği saldırılarla kardeşinin serbest bırakılmasını sağladı

El Chapo'nun oğlu düzenlediği saldırılarla kardeşinin serbest bırakılmasını sağladı

'El Chapo' olarak bilinen ünlü Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ivan Archivaldo Guzman, düzenlediği saldırılarla üvey kardeşinin serbest bırakılmasını sağladı.

26.10.2019 10:44
El Chapo'nun oğlu düzenlediği saldırılarla kardeşinin serbest bırakılmasını sağladı

'El Chapo' olarak bilinen ünlü Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ivan Archivaldo Guzman, düzenlediği saldırılarla üvey kardeşinin serbest bırakılmasını sağladı.


Yetkililere göre Sinaloa Karteli'nin Los Chapitos kanadının lideri olan Ivan, güvenlik güçlerini 'yıldırarak' kardeşinin serbest bırakılmasıyla sonuçlanan saldırılara liderlik etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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