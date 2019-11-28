El bab'da bomba yüklü araç patladı 5 yaralı
El Bab'da bomba yüklü araç patladı 5 yaralıSuriye, (DHA)- Suriye'nin El Bab kentinde Osman bin Affan Cami yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
28.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:27
El Bab'da bomba yüklü araç patladı 5 yaralı
Suriye, (DHA)- Suriye'nin El Bab kentinde Osman bin Affan Cami yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 5 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, saldırının terör örgütü YPGPKK tarafından gerçekleştirildiği ileri sürdü.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: El bab'da bomba yüklü araç patladı 5 yaralı