El bab'da bomba yüklü araç patladı 5 yaralı
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El bab'da bomba yüklü araç patladı 5 yaralı

El Bab'da bomba yüklü araç patladı 5 yaralıSuriye, (DHA)- Suriye'nin El Bab kentinde Osman bin Affan Cami yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

28.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:27
El bab'da bomba yüklü araç patladı 5 yaralı

El Bab'da bomba yüklü araç patladı 5 yaralı

Suriye, ()- Suriye'nin El Bab kentinde Osman bin Affan Cami yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 5 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, saldırının terör örgütü YPGPKK tarafından gerçekleştirildiği ileri sürdü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: El bab'da bomba yüklü araç patladı 5 yaralı
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