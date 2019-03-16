Yeni Zelanda Katliamıyla İlgili Sözleri Sonrası Bir Ekşi Sözlük Yazarı Daha Tutuklandı
Denizli'de, Yeni Zelanda'da 2 camiye düzenlenen ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı terör saldırısını sosyal medyadan övdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı. İki gün önce katliamı övücü paylaşımlar yapan bir sözlük yazarı daha tutuklanmıştı.
Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını övdüğü ileri sürülen "Ekşi Sözlük" yazarı gözaltına alındığı Antalya'nın Alanya ilçesinde tutuklandı. İki gün önce de Yeni Zelanda'daki saldırıyı övdüğü gerekçesiyle 'Mukemmeligindayanilmazhafifligi' rumuzlu bir sözlük yazarı daha tutuklanmıştı.
YENİ ZELANDA SALDIRISINI ÖVEN PAYLAŞIMLARDA BULUNDU
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı öven, İslam dinine ve Müslümanlara hakaret içeren yazıların, sosyal medyada paylaşıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
TUTUKLANDI
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, bir web sitesinde (Ekşi Sözlük) "no ceiling" kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımda, saldırıyı öven, İslam'a ve Müslümanlara hakarette bulunan kişinin Eren A. (24) olduğu tespit edildi. Zanlı, ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eren A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Nasılsa kimse '' me ''ce anlamaz . . . Me , me de me, me ! Meeee de me me ?Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Allah''ım şükürler olsun adalet budur, daha da iyisi olacak inşallah.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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.... sürüsü gibiler bitmiyorlar tutukla tutuklaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu Haberle İlgili Yorumunuzu YazınBen sadece soruyorum madımaktaki katliamı övenler var hitlerin Katliam Yaptığı yahudilere küfür eden hitleri destekleyen övenler var peki Aynı ekilde onlarda Ceza alırmı hemen şikayete başlarımCevap Yaz 4 5 Yayından KaldırD: hitleri bende desteklıyorum2 3 Yayından Kaldır