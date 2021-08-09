Ekşi Sözlük'teki ayaklanma çağrısında bulunan başlık için soruşturma başlatıldı
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Ekşi Sözlük'teki ayaklanma çağrısında bulunan başlık için soruşturma başlatıldı

Ekşi Sözlük'teki ayaklanma çağrısında bulunan başlık için soruşturma başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sosyal paylaşım platformu olan Ekşi Sözlük'teki "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik, sosyal medyada gündem olmuştu. Söz konusu başlık ve başlık altında suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kanaatiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesinde "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik sosyal medyada gündem olunca pek çok kullanıcı ve haber sitesi "provokasyon" eleştirisinde bulunarak tepki göstermişti.

SUÇ VE SUÇ UNSURU İÇEREN İFADELERE RASTLANDI

Söz konusu içerik hakkında, başlık ve başlık altında yer alan paylaşımlarda suç ve suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kanaatine varılarak şüpheli şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Ekşi Sözlük'teki tartışmalı içerik için soruşturma başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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