EKSİ 20 DERECEDE KAPLICA HAVUZUNDA YÜZDÜLER

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - VAN'ın Erciş ilçesinin kırsal Taşkapı Mahallesi'nde yaşayanlar, sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü havada kaplıca havuzunda yüzdü.

Kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı kentte, hava sıcaklığı ise sıfırın altında 20 derecelere kadar düştü. Erciş ilçe merkezine 40 kilometre mesafedeki Taşkapı Mahallesi'nde yaşayanlar, soğuk havada Zilan Deresi kenarındaki kaplıca havuzuna girerek yüzdü.

İlçede elektrik arıza işleriyle uğraşan 4 çocuk babası Muhlis Kuçaş (48), ağır kış koşullarının yaşandığı bölgede kaplıca havuzunun iyi geldiğini belirtti. Kaplıca suyunun değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Kuçaş, "Arıza nedeniyle mahalleye geldim. Bölgede üstü açık bir havuz ve bu havuza giren insanları görünce şaşırdım. Mahalle sakinlerinin içi sıcak su dolu havuzda yüzdüklerini görünce ben de girmeye karar verdim. Eksi 15- 20 derece soğuklarda bu sıcak suya girip yüzmek benim için muhteşem bir duygu oldu. Oğlum bu anları cep telefonu kamerasına çekmiş. Benim için güzel bir deneyim oldu? dedi.