Ekrem İmamoğlu, VIP krizinde "Hakaret ettiğini duydum" diyen Fatih Portakal'la ilgili ilk kez konuştu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim döneminde Ordu Havalimanı'nda yaşanan VIP krizinde "Hakaret ettiğini duydum" diyen Fatih Portakal ile ilgili soruya, "Bir gün siyaset biter, iki arkadaş gibi otururuz, elbet söyleyeceklerim var ona" sözleriyle cevap verdi.

Armağan Çağlayan'ın "Gör Beni" programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasete atılma kararını ve sonrasını anlattı. İmamoğlu ayrıca Ordu Havalimanı'nda yaşanan VİP krizinde "Hakaret ettiğini duydum" diyen FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'la ilgili soruya da ilk kez yanıt verdi.

Üniversite döneminde aynı evde kaldıkları, Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal'ın seçim döneminde Ordu Havalimanı'nda yaşanan 'VIP krizine' dair kendisinin hakaret ettiğini duyduğunu iddia etmesiyle ilgili Armağan Çağlayan'ın sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, aralarında bir kızgınlık, kırgınlık, küslük olmadığını ancak bu konuyla ilgili kendisinin Portakal'ı aramadığını söyledi.

"BİZİM ARKADAŞLIĞIMIZ NEREDEYSE 30-31 SENE OLDU"

"Biz aynı evi paylaşmış iki insanız, hala benim üniversite arkadaşım, bunda bir azalma olmaz" diyen İmamoğlu, "O hâlâ bana Ekrem der, ben ona Fatih derim, aramıza makam-mesafe koymayız. Bizim arkadaşlığımız neredeyse 30-31 sene oldu" dedi.

Portakal o süreçte, ''Hiçbir insan küfürü hak etmez, etmemelidir'' yorumunda bulunmuştu.

"ELBET SÖYLEYECEKLERİM VAR ONA"

İmamoğlu sözlerini "Ha, gün gelir, siyaset biter, tekrar iki arkadaş gibi masada otururuz, kederleniriz, tartışırız, elbet söyleyeceklerim var ona" cümlesiyle bitirdi.