Ekrem İmamoğlu, 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'i ikinci kez ziyaret etti
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Ekrem İmamoğlu, 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'i ikinci kez ziyaret etti

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Ekrem İmamoğlu, 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'i ikinci kez ziyaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde semt pazarında karşılaştığı bir kadınla sohbet etmiş ve oy istemişti. İmamoğlu'nun talebine "Sana kete yaparım ama oy vermem" diyen Mahruze Keleş, sosyal medyada gündem olmuştu. Daha önce de Mahruze Keleş'in evine giden İmamoğlu, bir kez daha yaşlı kadına ziyarette bulundu. Keleş, ziyaret sırasında İmamoğlu'na "Sana en iyi keteleri yaptım" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019'daki yerel seçim kampanya döneminde Sultanbeyli'ndeki semt pazarında kendisine, "Sana, kete yaparım ama oy vermem" diyen Mahruze Keleş'i bir kez daha ziyaret etti.

Mahruze Keleş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. İmamoğlu ile birlikte fotoğrafını paylaşan Keleş, "Ekrem İmamoğlu evladım 2. kez ziyaret edip beni onurlandırdı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu, 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'i ikinci kez ziyaret etti

O GÜNÜN KARESİNİ HEDİYE ETTİ

?İmamoğlu'nun Mahruze Keleş'e Sultanbeyli'deki semt pazarında sohbetleri esnasında çekilmiş fotoğraf hediye ettiği öğrenildi. Keleş, o fotoğrafı da "Ekrem İmamoğlu başkanımızın hediyesi" diyerek paylaştı.

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