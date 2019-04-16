Ekrem İmamoğlu'na Yumruk Sıktıran Çocuk: Her Şey Güzel Olacak Abi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerini Millet İttifakı Adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğlu, parti otobüsünün önünü kesip "Her şey güzel olacak abi" diyen çocuğa "Aynen öyle her şey güzel olacak" diye cevap verdi.

YSK'nın resmi olmayan sonuçlarına göre İBB Başkanlığı seçimleri CHP'li Ekrem İmamoğlu, aldığı yüzde 48,80 oyla kazandı.

AK Parti'nin itirazları nedeniyle süren oy sayımının bitmesini ve mazbatayı almayı bekleyen Ekrem İmamoğlu, İstanbul sokaklarında teşekkür turlarını sürdürüyor.

TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞTI

Ekrem İmamoğlu, "Her şey güzel olacak Ekrem abi" diye seslenen çocukla yaşadığı diyaloğu resmi Twitter hesabından paylaştı. İmamoğlu'nun gencin sözlerine yumruğunu sıkarak, "Aynen öyle, aynen öyle. Bu inanç bize yeter. Aferin sana delikanlı. " diye yanıt verdi.