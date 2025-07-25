Ekrem İmamoğlu'na ne oldu, neden hastaneye kaldırıldı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan İmamoğlu'nun sağlık durumu ve cezaevindeki süreci merak ediliyor. Kamuoyunda tartışma yaratan tutuklama süreci sonrası Ekrem İmamoğlu'na ne oldu sorusu tekrar gündeme taşındı. Cezaevinde bulunduğu süreçte sağlık sorunları yaşadığı belirtilen İmamoğlu'nun neden hastaneye kaldırıldığı resmi kaynaklar tarafından açıklanmasa da bazı bilgiler basına yansıdı. Peki, Ekrem İmamoğlu neden hastaneye kaldırıldı? sorusunun cevabı, yakın takipte olanlar için önem taşıyor.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, İmamoğlu'nun sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı.

Çelik, X'ten yaptığı paylaşımda "125 gündür haksız yere Silivri'de tutsak edilen Ekrem Başkanımız, bazı sağlık problemleri sebebiyle hastanede kontrolden geçti. Durumu iyi, merak etmeyin, hepinize selamı var. Bu adaletsiz dönemi, direncimizle sabrımızla aşacağız. Yapılan zulmü ise asla unutmayacağız!" ifadelerini kullandı.