Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Seçim Kurulunca mazbatasının hazırlanmasının ardından Çağlaya'ndaki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Görevi devralmak için İBB binasına gelen İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"MEVLÜT UYSAL'DAN GÖREVİ ALACAĞIM"

İstanbul'daki bu süreç biraz farklı, hızlı, değişik bir biçimde işledi bugün. Şu an itibariyle sizinle önümüzdeki programı paylaşmak istiyorum. Öncelikle sizlerle birkaç cümle paylaşacağım. Daha sonra Mevlüt Uysal'dan görevi alacağım, oradan fotoğraf servis edeceğiz.

"SÜRECİ ANLATACAĞIMIZ BİR BULUŞMAMIZ OLACAK"

Aynı zamanda, oldukça kalabalık her anında bize yardımcı olan birçok parti üst düzey yöneticilerimiz var, yüzlerce insan bize katkı sundu. Yukarıda küçük bir makam odası var.

Halkımıza dışarıda otobüsün üzerinden hitap edeceğim, çağrımı yapacağım. Halkımızla bu hafta sonu cumartesi ya da pazartesi günü bütün İstanbul halkımızı davet ederek süreci anlatacağımız bir buluşmamız olacak. Herkesi, kadın erkek, çoluk çocuk herkesi Saraçhane'ye bekliyoruz diyeceğiz.

"BİZİM İÇİMİZ VE VİCDANIMIZ NET"

Bugün mazbatamızı teslim aldık; ben bu mazbatayı 16 milyon insanımız adına devraldım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün alanları bu saatten sonra bütün insanlara açılmıştır, açılacaktır.

Bu belediyede çalışan herkes; bir kişiye, bir gruba ya da bir partiye değil, 16 milyon insana hizmete başlamıştır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bazı süreçler var, bu süreçlerle ilgili neticeleri ilgili kurullardan bekliyoruz. Bizim içimiz ve vicdanımız net.

"İMAMOĞLU, MAZBATASINI ALDI, ŞİMDİ BİRLİKTE SARAÇHANE'YE GİDİYORUZ"

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Seçim Kurulunca mazbatasının hazırlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Burada partililerce coşkuyla karşılanan İmamoğlu, daha sonra adliyeye girerek İl Seçim Kurulu'na geçti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. Şimdi hep birlikte Saraçhane'ye gidiyoruz, onu makamına yerleştiriyoruz. Biz önden gidiyoruz, onu orada karşılayacağız." dedi.

MAKAMINA YERLEŞTİRİYORUZ

Burada partililerce coşkuyla karşılananan İmamoğlu, daha sonra adliyeye girerek İl Seçim Kurulu'na geçti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. Şimdi hep birlikte Saraçhane'ye gidiyoruz, onu makamına yerleştiriyoruz. Biz önden gidiyoruz, onu orada karşılayacağız." dedi.

İBB BİNASINA GEÇEREK GÖREVİ DEVRALACAK

AK Parti'nin İstanbul İl Seçim Kurulu'na yaptığı "mazbata" başvurusu reddedildi. Davet üzerine Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na giden Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı. Artık resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan İmamoğlu, şimdi İBB binasına geçerek görevi devralacak.