Ekrem İmamoğlu, Kendisine Destek Veren 97 Yaşındaki Teyzeyi Unutmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine destek veren videosuyla sosyal medyada gündem olan 97 yaşındaki teyzeyle telefonda görüştü.

Seçim sonuçlarını yakında takip ettiğini ve İmamoğlu'na dua ettiğini belirten 97 yaşındaki yaşlı kadın, sosyal medyada gündem olan videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

"HARAM YEME, YALAN SÖYLEME, HİLE YAPMA"

"Vatanımız için çok da iyi çalışacağından eminim. Senin için çok dua ettim. Helal çalış. Atatürk gibi çalış. Atatürkçüyüm ben. Son gece bile kalktım dua ettim Allah'ım onlara verme dedim. Çok yalvardım. Atatürk öldüğünde ben 16 yaşındaydım çok ağladım. Yaşlıyım. Yanımda olsan daha güzel konuşacağım ama heyecanlandım. Haram yeme, yalan söyleme, hile yapma."

İMAMOĞLU, YAŞLI KADINI ARADI

Bu görüntülerin ardından Başkan İmamoğlu, 97 yaşındaki yaşlı kadınla telefonda görüştü. İmamoğlu, yaşlı kadına "Ne güzelsin sen ne güzelsin çok sağol ellerinden öpüyorum, dua etmeye devam et. Senin sözlerine layık olacağım emin olabilirsin" sözleriyle teşekkür etti.

"ATATÜRK GİBİ YAP"

Yaşlı kadın ise şunları söyledi:

"Çok yaşa, benim kadar yaşa… Sen bu vatan için çalışacaksın, bu vatan bizim güzel vatanımız. Ah güzel yavrum, senin sesini duydum, kurban olayım ben sana kurban olayım. Kalbindeki nurun yüzüne vurmuş senin. Buraları düzelt yavrum, Atatürk gibi yap. Tamam mı?"