Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki mültecilerin sayısını verdi

Kırşehir'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da ne kadar mülteci bulunduğuna dair açıklamada bulundu. Bazı raporlara göre 1 milyon 600 bin mülteci olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Belediye başkanlarının söylemine bakarsanız 2 milyonu aşkın mülteci vardır İstanbul'da." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021 UNESCO Hacı Bektaş Veli Anma Yılı ve 58. Ulusal, 32. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri dolayısıyla Kırşehir'e geldi. İmamoğlu, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu makamında ziyaret etti.

"MÜLTECİLER İÇİN FARKLI FİYAT UYGULAMALARI OLACAK MI?"

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu'na bir muhabir, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a gönderme yaparak "İstanbul'da mülteci göçü için nasıl tedbir aldınız? Mülteciler için farklı fiyat uygulamaları gibi bir çalışmanız var mı?" diye sordu.

"HUKUKA TERS DÜŞEN KARARLARI ALMA ŞANSIMIZ YOK"

İmamoğlu bu soruya şu ifadelerle yanıt verdi:

"Biz, hukuku temsil ediyoruz. Hukukun yön verdiği biçimde hareket etmek zorundayız. Bu, bazı konularda ulusal hukuk sistemimizdir, bazen de evrensel hukuk sürecidir. Dolayısıyla bunlara ters düşen birtakım kararları alma şansımız yoktur. Doğru da olamaz. Şunu net olarak ifade edeyim: Mülteci konusu, ülkemiz için çok derin bir sorundur. Bu sorunun, başlangıcından beri analiz edilmesi gerekir. Ne yazık ki, memleketimizin dış politika süreçleri sonrasında, dönem dönem yapılan eksikliklerden ötürü yoğun bir mülteci ya da sığınmacı tarifiyle, insanların ülkemizin farklı şehirlerine misafir olmasına maruz kaldık. Bunun sayısını, dönem dönem mülki idareciler verememektedir. Bu daha da acıdır ve vahimdir.

"İSTANBUL'DA BAZI RAPORLARA GÖRE 1 MİLYON 600 BİN MÜLTECİ VAR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, mülteci ve sığınmacı konusunda net bir sayı alamamaktayız. Ama bazı raporlara göre, 1 milyon 600 bin; belediye başkanlarının söylemine bakarsanız 2 milyonu aşkın mülteci vardır İstanbul'da. Bu; 6, 7, 8 yıl içerisinde dünyanın hiçbir yerinde olmayacak, olmamış kadar yüksek oranda mültecinin bir kente yerleşmesi anlamına geliyor. Düşünsenize; yüzde 15 demografisi değişiyor bir şehrin. Çok büyük bir oran"