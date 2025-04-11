İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında

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Ekrem İmamoğlu 11 Nisan'da nerede yargılanacak? Ekrem İmamoğlu neden yargılanıyor?

Ekrem İmamoğlu 11 Nisan'da nerede yargılanacak? Ekrem İmamoğlu neden yargılanıyor?
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11 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunun büyük ilgiyle takip ettiği üç ayrı dava kapsamında hakim karşısına çıkıyor. Peki, Ekrem İmamoğlu 11 Nisan'da nerede yargılanacak? Hangi suçlamalar yöneltiliyor ve davaların siyasi sonuçları ne olabilir? İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu neden yargılanıyor? sorusu, 11 Nisan Cuma günü sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada ve haber gündeminde öne çıkan başlıklardan biri haline geldi. Peki, Ekrem İmamoğlu 11 Nisan'da nerede yargılanacak? Ekrem İmamoğlu neden yargılanıyor?

EKREM İMAMOĞLU 11 NİSAN'DA NEREDE YARGILANACAK?

İmamoğlu bugün, Silivri Cezaevi yerleşkesindeki 2 No'lu duruşma salonunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik açıklamaları nedeniyle açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkacak. Dava, saat 10:00'da başlayacak.

EKREM İMAMOĞLU NEDEN YARGILANIYOR?

Bugünkü ikinci önemli dava ise, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ait. 2023 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan bir inceleme sonucu, "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla dava açılmıştı. Bu dava ise Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İddianamede Ekrem İmamoğlu'na, "tehdit" ve "terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamaları yöneltiliyor. Bu suçlamalar nedeniyle 7 yıl 4 aya kadar hapis, seçme ve seçilme hakkından men, kamu görevinden uzaklaştırma cezaları talep ediliyor. Duruşmanın büyük ilgi görmesi nedeniyle, daha önce Çağlayan Adliyesi'nde yapılması planlanan duruşma Silivri'ye taşındı.

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