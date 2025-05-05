Ekrem Baki neden istifa etti?

AK Partili Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki, muhalefete yönelik dozu gittikçe artan baskıyı gerekçe gösterip istifa etti. Ekrem Baki kimdir? Ekrem Baki hangi partili?

EKREM BAKİ KİMDİR?

Üsküdar Belediye Meclisi'nin mayıs ayı oturumunda AK Parti'li Meclis Üyesi Ekrem Baki, gündem dışı konuşma yaparak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Baki, "Son günlerde ülkemizde muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar beni rahatsız ediyor" dedi, bu baskıların dozunun giderek arttığını vurguladı.

Daha sonra Baki, "durumun iyiye evrileceğine dair hiçbir işaret göremediğini" söyledi, hukuk ve siyaset anlayışının bu durumla bağdaşmadığını belirtti ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Ekrem Baki gündem dışı söz alarak kürsüye geldi. Baki konuşmasında şunları söyledi:

"Ülkemizde yaşanan ve muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor…"

"Kendimle ilgili bir durumu da açıklamak istiyorum müsaadenizle. Son günlerde ülkemizde yaşanan ve muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk,gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum."

AK Parti meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıklamasının ardından salonda alkış yükseldi. CHP'li meclis üyeleri ayağa kalkarak Ekrem Baki'yi tebrik etti. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da "Ekrem Bey'i kararından dolayı tebrik ediyorum, umarım kendisi için de ülkemiz için de hayırlara vesile olur." ifadelerini kullandı. Baki, Bağımsız Meclis Üyesi olarak devam edecek.