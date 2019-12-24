Ekranların Yeni İkilisi Bu İkili Çok Sevildi
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Ekranların Yeni İkilisi Bu İkili Çok Sevildi

Ekranların sevilen dizisi 'Baharı Beklerken' in oyuncuları Hande Arısoy ve Fatih Ayhan seyirciler tarafından çok sevildi.

24.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:21
Ekranların Yeni İkilisi Bu İkili Çok Sevildi

Beyaz TV'nin ilk dizisi olan ve hafta içi her gün yayınlanan 'Baharı Beklerken' nderol alan yetenekli oyuncular Hande Arısoy ve 'ın performansları ve uyumları ekranların yeni ikilisi belli oldu, dedirtti.

Dizide Süheyla ve Ömer karakterlerini canlandıran ikili birlikte rol almaktan ve aralarındaki uyumun seyirci tarafından hissedilmesinden oldukça mutlu olduklarını belirttiler. Çok iyi arkadaş olduklarını anlatan çift, sette iyi anlaştıklarını ve bunun da ekrana yansıdığını söylediler.

Kaynak: Bültenler
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