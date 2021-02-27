Ekranların vazgeçilmez dizisi Sadakatsiz, kadrosuna Ali İl'i dahil etti
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Ekranların vazgeçilmez dizisi Sadakatsiz, kadrosuna Ali İl'i dahil etti

27.02.2021 20:00 | Son Güncelleme: 27.02.2021 20:35

Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı Kanal D'nin sevilen yapımı Sadakatsiz, kadrosunu genişletmeye devam ediyor. En son Cemal Hünal'ın katıldığı diziye, ünlü oyuncu Ali İl transfer oldu.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz, yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Kısa sürede hatrı sayılır seyirci kitlesi yakalayan dizi, kadrosunu genişletme kararını da sürdürüyor.

MELİH KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi önemli oyuncuların yer aldığı iddialı yapım, Cemal Hünal'ın ardından ünlü oyuncu Ali İl'i kadrosuna dahil etti. En son Mucize Doktor dizisi ile izleyici karşısına çıkan İl, Sadakatsiz'de Melih karakterine hayat verecek.

Ekranların vazgeçilmez dizisi Sadakatsiz, kadrosuna Ali İl'i dahil etti

ALİ İL KİMDİR?

16 Kasım 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ali İl, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine 2002 yılında adım atan ünlü oyuncu, Küçük Kadınlar dizisi şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı.

Ekranların vazgeçilmez dizisi Sadakatsiz, kadrosuna Ali İl'i dahil etti
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