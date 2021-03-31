Ekranların aksiyon dolu dizisi Ramo, final kararı aldı
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Ekranların aksiyon dolu dizisi Ramo, final kararı aldı

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Show TV ekranlarının aksiyon dolu dizisi Ramo, final yapma kararı aldı. Reytinglerde rakipleriyle sıkı bir mücadele içinde olan dizinin, iki yıllık anlaşmasının dolması nedeniyle final yapacağı öğrenildi.

Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran aksiyon dolu dizisi Ramo'dan, bu kez hayranlarını üzen bir haber geldi.

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in rol aldığı iddialı yapım, izleyicisine veda kararı aldı. TV100'ün haberine göre, BKM'nin Show TV için çektiği Ramo'nun kanalla yaptığı 2 yıllık anlaşma yakın zamanda sona erecek. Anlaşma yenilenmediği için final kararı ile hayranlarının karşısına çıkan dizi, bayram öncesi ekrana veda edecek.

Adana'da başlayan ve bu sezon İstanbul'a taşınan dizi, 5 bölüm daha çekilecek.

Ekranların aksiyon dolu dizisi Ramo, final kararı aldı
Damla Çelikli
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