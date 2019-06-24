Ekran/Gövde Oranı %100'ü Aşan Telefonlar Böyle Görünecekler

Son yıllarda sektörün önde gelen akıllı telefon üreticilerinin en büyük amaçlarından biri, telefonlarının ekran/gövde oranlarını olabildiğince %100'e yaklaştırmak oldu.

Çoğu üreticinin amacı %100'e mümkün olduğunca yaklaşmaya çalışmak olsa da bazı üreticiler, bu oranı %100 de üzerine çıkarmayı planlıyorlar. Bu biraz ilginç bir konsept gibi görünse de telefonlar hakkındaki bilgileri tanıtımlardan önce ortaya çıkaran Twitter kullanıcısı Ice Universe, bunun nasıl olacağını anlattı.

"Size ekran/gövde oranı %100'den büyük bir telefonun nasıl olacağını anlatayım. Telefonun ekranı telefonun yanına doğru uzarsa telefonun ekran kısmı görüntülenen kısımdan daha geniş oluyor. Yani ekran ve gövde oranı %100'ün üstüne çıkıyor."

Aslına bakıldığı zaman bahsedilen şey çok daha basit bir tasarım olarak karşımıza çıkıyor. Üreticiler telefonun ekranını telefonun yanlarına doğru 'taşırdığı' (Galaxy Edge'den beri gördüğümüz şekilde) takdirde akıllı telefonun ekran/gövde oranı %100'ün üstüne çıkabiliyor.

Akıllı telefonlar bu barajı aşmak üzerine odaklanmış olsa da hâlâ telefonların yan tarafına da dokunmatik özellikler eklendiği zaman istenmeyen dokunuşlar ve kıvrılma yetisine sahip olan ekran gibi sorunlar bulunuyor.