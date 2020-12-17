EKPSS atama puanları 2020, yerleştirme puanları | ÖSYM EKPSS baraj puanı kaç? Lisans-önlisans- ortaöğretim atama taban puanları için tıkla!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

EKPSS atama puanları 2020, yerleştirme puanları | ÖSYM EKPSS baraj puanı kaç? Lisans-önlisans- ortaöğretim atama taban puanları için tıkla!

17.12.2020 14:52 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:57
EKPSS atama puanları 2020, yerleştirme puanları | ÖSYM EKPSS baraj puanı kaç? Lisans-önlisans- ortaöğretim atama taban puanları için tıkla!

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen engelli vatandaşlarımız için açılan kadrolarda yer alacakları belirleyen EKPSS sonuçları açıklandı. 2020 EKPSS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber yerleştirme atama taban puanlarına gözler çevrildi. Peki 2020 EKPSS atama puanları-yerleştirme taban puanları ve baraj puanı nedir?

EKPSS atama taban puanları ve baraj puanı ile ilgili detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. 15 Kasım tarihinde yapılan EKPSS sonuçları açıklandı. EKPSS baraj puanı ile atama yerleştirme taban puanları ile ilgili ayrıntılar araştırılan konular arasında bulunuyor. 2020 EKPSS sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinde erişime açıldı. Sınav sonuçlarına bakarak puanlarını öğrenenler atama taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte 2020 EKPSS baraj puanı ve taban puanları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

2020 EKPSS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

EKPSS 2020 taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak 2019 puanları bulunuyor.

LİSANS-EKPSS-2019 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR

ÖN LİSANS-EKPSS-2019 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR

ORTAÖĞRETİM-EKPSS-2019 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR

EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM şu duyuru ile açıkladı;

"2020-EKPSS Sonuçları Açıklandı

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk İlham Aliyev Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Defne Samyeli Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Falcao Okan Buruk Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Çocuk Milli Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: EKPSS atama puanları 2020, yerleştirme puanları | ÖSYM EKPSS baraj puanı kaç? Lisans-önlisans- ortaöğretim atama taban puanları için tıkla! | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 15:10:20. #1.14#
title