EKPSS atama puanları 2020, yerleştirme puanları | ÖSYM EKPSS baraj puanı kaç? Lisans-önlisans- ortaöğretim atama taban puanları için tıkla!

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen engelli vatandaşlarımız için açılan kadrolarda yer alacakları belirleyen EKPSS sonuçları açıklandı. 2020 EKPSS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber yerleştirme atama taban puanlarına gözler çevrildi. Peki 2020 EKPSS atama puanları-yerleştirme taban puanları ve baraj puanı nedir?

EKPSS atama taban puanları ve baraj puanı ile ilgili detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. 15 Kasım tarihinde yapılan EKPSS sonuçları açıklandı. EKPSS baraj puanı ile atama yerleştirme taban puanları ile ilgili ayrıntılar araştırılan konular arasında bulunuyor. 2020 EKPSS sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinde erişime açıldı. Sınav sonuçlarına bakarak puanlarını öğrenenler atama taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte 2020 EKPSS baraj puanı ve taban puanları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

2020 EKPSS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

EKPSS 2020 taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak 2019 puanları bulunuyor.

EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM şu duyuru ile açıkladı;

"2020-EKPSS Sonuçları Açıklandı

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"