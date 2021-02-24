Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a CV gönderdiği iddiası
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Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a CV gönderdiği iddiası

24.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:08
Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a CV gönderdiği iddiası

Sosyal medyada Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a CV gönderdiği ve torpil istediği iddia edildi. Demirtaş iddialarla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulanarak, CV'yi kendisinin değil, yıllar önce bir arkadaşının gönderdiğini belirtti.

Ekonomist Özgür Demirtaş'ın Berat Albayrak'a CV gönderdiği ve torpil istediği iddiası sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri olurken, Demirtaş bu iddialara art arda paylaşım yaparak cevap verdi. CV'yi arkadaşının gönderdiğini belirten Demirtaş, kendisine trollerin saldırdığını ve CV'sinin bugüne kadar birçok yere gönderildiğini aktardı.

"ALBAYRAK'A CV GÖNDERDİĞİMİ YAZMIŞLAR, YALAN"

Demirtaş iddialarla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Trollerin kendisine saldırdığını belirten Demirtaş, "Benim Berat Albayrak'a CV gönderdiğimi yazmışlar. Yalan. Normalde trollere yanıt vermemek lazım. Ancak algı yapmalarına da izin vermemek lazım" dedi.

"BİR ARKADAŞIM BENDEN CV'Mİ İSTEMİŞ"

Açıklamalarına devam eden Demirtaş, "Konu şu: Bundan 9 yıl önce ben Türkiye'ye kesin dönüş yapmadan hemen önce bir arkadaşım benden CV'mi istemiş. Bunun da nedeni benim Türkiye'ye kesin dönüş yapıyor olmam ve Türkiye'deki birçok reel sektör şirketine ve bankalara (şu anda da olduğu gibi) danışmanlık vermeyi, uzmanlık alanım olan konudaki bilgilerimi kullanmayı düşünmem" ifadelerine yer verdi.

Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, eski Hazine Berat Albayrak'a CV gönderdiği iddiası
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Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a CV gönderdiği iddiası
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Sosyal medyada Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a CV gönderdiği ve torpil istediği iddia edildi.

Demirtaş sosyal medya hesabından açıklamada bulanarak, CV'yi kendisinin değil, yıllar önce bir arkadaşının gönderdiğini kaydetti.

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