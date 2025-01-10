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Elon Musk'ı kara kara düşündüren sorun! 240 bin Tesla geri çağrıldı

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Tesla, belirli modellerinde ortaya çıkan geri görüş kamerası sorunu nedeniyle yaklaşık 240 bin aracını geri çağırdı. Sorunun, bilgisayar devre kartının kısa devre yapması nedeniyle arka görüş kamerası görüntüsünün kaybolmasına yol açabileceği belirtiliyor. Tesla, sorunu çözmek için ücretsiz bir yazılım güncellemesi sunacak.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geri görüş kamerası sorunu nedeniyle yaklaşık 240 bin aracını geri çağırdı.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, Tesla'nın belirli 2024-2025 Model 3 ve Model S, 2023-2025 Model X ve 2023-2025 Model Y araçlarını geri çağırdığı belirtildi.

"ÇARPIŞMA RİSKİ ARTABİLİR" UYARISI

Söz konusu araçlarda, bilgisayar devre kartının kısa devre yaparak arka görüş kamerası görüntüsünün kaybolmasına neden olabileceğine işaret edilen açıklamada, bunun sürücünün arka görüşünü azaltarak çarpışma riskini artıracağı vurgulandı.

GÜNCELLEME YAYINLANDI

Açıklamada, geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısının 239 bin 382 olduğu belirtilerek, Tesla'nın sorunun çözümü için uzaktan yapılabilecek bir yazılım güncellemesini ücretsiz olarak yayınladığı ifade edildi.

Tesla'nın ayrıca devre kartı arızası yaşayan veya yaşayabilecek tüm araçları tespit edeceği kaydedilen açıklamada, bu bilgisayarların ücretsiz olarak değiştirileceği bildirildi.

Elon Musk'ı kara kara düşündüren sorun! 240 bin Tesla geri çağrıldı
Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

450,500 Milyardolar serveti olan adam neyi kara kara düşünecek?Bu da haber mi Allah aşkina,parasının bir günlük faizi ile o kadar arabayı yenisiyle değiştirir adam.

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